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طاقة
وزير الطاقة الروسي يرد على عقوبات واشنطن: لن نتضرر
السبت 27 يناير 2018 10:35 م
ترامب وبوتين
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ترامب وبوتين
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قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، إن العقوبات الأمريكية لن تلحق ضررا بقطاع الطاقة الروسي، بل على العكس من ذلك ستخلق فرصا إضافية لنموه.
وقال نوفاك - لصحفيين، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مصدر روسي رسمي - إن الشركات الروسية ستواصل عملها، ومؤشرات عام 2017 الدالة على ذلك تشهد تحسنا.
وأضاف المسئول الروسي "لقد حصلنا على مؤشرات أداء جيدة جدا، لذا ستمنحنا العقوبات فرصا إضافية لنمو الصناعة المحلية... فعلى العكس، أشارت التجربة العملية إلى أن الشركات الأجنبية فقط تخسر وتعاني."
من جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، اليوم السبت، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توسيع العقوبات ضد روسيا، لا معنى له وغير معقول، ويسبب أضرارا للجميع.
يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أضافت مسؤولين وشركات طاقة روسية إلى قائمتها السوداء للعقوبات، في وقت سابق من أمس، وذلك قبل أيام من إعلان تفاصيل عقوبات أخرى محتملة ضد موسكو.
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