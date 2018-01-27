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سيـــاســة
محامي المتشاجرين مع جنينة: إصابة المستشار كيدية
السبت 27 يناير 2018 10:12 م
هشام جنينة 5
أخر الأخبار
هشام جنينة 5
أحمد صبري
قال خالد أبوعيطة، محامى الشباب المصابين فى مشاجرة المستشار هشام جنينة، إن الإصابات التى لحقت بهشام جنينة تعتبر كيدية، وليست نتيجة للشجار الذى نتج لعراكه مع الشباب، بعدما صدم أحدهم بسيارته.
وأضاف خالد أبوعيطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتى" أن هشام جنينة بعدما صدم الشباب حاول الهروب، ولم يحاول إسعافهم، وهذا له عقوبة مشددة فى القانون، موضحا أنه أخطأ ولهذا يحاول أخذ القضية إلى منطقة أخرى بادعائه أنهم هم من اعتدوا عليه.
وأشار محامى المصابين إلى أن الأمر لم يكن له علاقة على الإطلاق بمحاولة خطف أو اغتيال أو أى شىء من هذا القبيل.
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