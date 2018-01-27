إلغاء جميع الرحلات من وإلى مطار طهران حتى إشعار آخر

طيران متوقف إثر الثلوج

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ألغت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، جميع الرحلات في مطار طهران الدولي حتى إشعار آخر بسبب شدة تساقط الثلوج، بحسب موقع روسيا اليوم.



واجتاحت الثلوج طهران وعشرات المدن الإيرانية، وقد توقعت السلطات في البلاد انخفاض درجات الحرارة حتى العشرين تحت الصفر خلال اليومين المقبلين في المحافظات، وذلك بعد شهور من شح الأمطار.



