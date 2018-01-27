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نقل وملاحة
إلغاء جميع الرحلات من وإلى مطار طهران حتى إشعار آخر
السبت 27 يناير 2018 09:49 م
طيران متوقف إثر الثلوج
أخر الأخبار
طيران متوقف إثر الثلوج
متابعات
ألغت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، جميع الرحلات في مطار طهران الدولي حتى إشعار آخر بسبب شدة تساقط الثلوج، بحسب موقع روسيا اليوم.
واجتاحت الثلوج طهران وعشرات المدن الإيرانية، وقد توقعت السلطات في البلاد انخفاض درجات الحرارة حتى العشرين تحت الصفر خلال اليومين المقبلين في المحافظات، وذلك بعد شهور من شح الأمطار.
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