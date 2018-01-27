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سيـــاســة
محامي أحد المتشاجرين مع جنينة : هرب بعد صدم موكلى وطاردناه
السبت 27 يناير 2018 09:14 م
هشام جنينة
أخر الأخبار
هشام جنينة
أحمد صبرى
قال خالد أبو عطية، محامى السيد خلاف، وهو الشخص الذى تشاجر مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، إن جنينة صدم موكله أثناء مروره فى الشارع، وهرب بعد ذلك لمسافة 200 متر، إلا أن أصدقاء موكله وهم شخصان طارداه واستوقفاه، مؤكدًا أنهم لم يكونوا يعرفون شخصيته.
وأكد، فى مداخلة هاتفية له، مع برنامج "على مسئوليتى"، أن جنينة تَواصل مع معارفه وأسرته، ووصل حارس عقار بيته وأسرته وعدد من الأشخاص واعتدوا على موكله وأصدقائه، وأثناء الشجار أصيب جنينة، كما أن موكله تم ضربه بمشرط وأصيب فى رأسه.
يُشار إلى أن محامى جنينة كشف أن موكله تعرَّض لمحاولة اختطاف من بلطجية ولم يتم إسعافه بقسم شرطة التجمع الخامس.
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