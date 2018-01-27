البرلمان يستعجل ترشيحات القومي لحقوق الإنسان

المجلس القومى لحقوق الإنسان

ياسمين فواز



‏طالب النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، الجهات المنوط بها بإرسال مرشحيها لتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان بالاسراع بهل بإرسالها.



وأكد أن بعض الجهات لم ترسل مرشحيها داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان للبرلمان حتى الآن.



وقال "عابد"، إنه طبقًا للقانون رقم 197 لسنة 2017 فإن ترشيحات المجلس القومى لحقوق الإنسان تقوم بإرسالها بعض الجهات لمجلس النواب، مؤكدًا أن البرلمان كان يهدف إلى سرعة التزام هذه الجهات بإرسال مرشحيها من أجل الاسراع بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان إلا أن ذلك لم يتم بسبب تأخر بعض الجهات فى إرسال مرشحيها.



وقال إن مجلس النواب أرسل استعجالًا جديدًا للجهات التى لم ترسل مرشحيها من أجل الإسراع فى إرسالها لتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان خاصة ان المجلس الحالى هو لتسيير الاعمال لحين تشكيل المجلس الجديد