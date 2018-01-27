رئيس الوزراء يتابع عملية توصيل الغاز الطبيعي بالمنازل

المال- خاص



ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعا للوقوف على الموقف الحالي لعمليات البحث والتنقيب والاستكشاف والتكرير وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، سواء ما تم الانتهاء منه حتى الآن أو الخطط الجارى تنفيذها مستقبلاً.



حضر الاجتماع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه عدد من مسئولي الوزارة، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات العاملة في هذا المجال.



وخلال الاجتماع تم استعراض المناطق التي سيتم طرحها هذا العام للبحث والتنقيب، فضلاً عما يتم حاليا من أعمال البحث التي تقوم بها الشركة القابضة لجنوب الوادى للبترول حاليا في منطقة البحر الأحمر.



وتناول الاجتماع العمل الجارى حاليا في بعض الحقول التي بدأت التشغيل التجريبي، وهما حقل نورس، وأتون، وظهر، كما تم استعراض الخطط الخاصة للمراحل المستقبلية لهذه المشروعات وصولاً للمرحلة النهائية من الإنتاج الكلي.



وتطرق الاجتماع إلى مشروعات إنشاء المستودعات للمنتجات البترولية التي تم تشغيلها تجريبيا مؤخرا والتي تشمل مصر للبترول في منطقة بدر، ومستودع البوتاجاز في سوهاج، بما في ذلك خط نقل البوتاجاز للربط بين أسيوط وسوهاج.



وفي ذات السياق، تم استعراض الأعمال في المرافق الأخرى في الموانئ والمستودعات الجارى إنشاؤها لاستقبال المنتجات المختلفة، والأعمال التي تقوم بها شركة سوميد، إضافة إلى بعض مشروعات البتروكيماويات الجديدة في إطار تطوير منظومة التكرير في مصر وتحسين أدائها، ومنها معامل التكرير التابعة لشركة ميدور، وكذا لمحافظة أسيوط، فضلاً عن المشروعات الجديدة الجارى دراستها في كل من منطقة السويس والعلمين الجديدة.



وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أهمية هذه المشروعات باعتبارها نقلة نوعية في مجال إنتاج الغاز والبترول في مصر والتي تسهم بشكل مباشر في التنمية المستدامة من خلال ما تحققه من عائد اقتصادي، كما وجه بالعمل على الانتهاء من مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل والوصول إلى معدلات تنفيذ مليون وحدة سنويا بحيث تصل الخدمة إلى كل المحافظات في أقرب وقت ممكن.