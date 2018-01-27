تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 662 جنيهًا

الذهب 010

عمر سالم





شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 2 جنيه، اليوم السبت، فى نهاية التعاملات اليومية؛ نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1349 دولارًا.



جاء تراجع المعدن الأصفر بعد ارتفاعه لمستويات قياسية ليسجل، اليوم، عيار 21 نحو 662 جنيهًا، بدلًا من 664 جنيهًا، أمس.



وسجل عيار 18 نحو 567 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 756 جنيهًا، مقابل 758 جنيهًا، وانخفضت الأوقية لنحو 1349 دولارًا، بدلًا من 1352 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب 5295 جنيهًا، مقابل 5305 جنيهات.