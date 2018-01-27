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سيـــاســة
هاشتاج الوليد بن طلال يتصدر تويتر بعد إطلاق سراحه
السبت 27 يناير 2018 05:43 م
الوليد بن طلال
أخر الأخبار
الوليد بن طلال
أحمد صبري
احتفى المغردون العرب على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق سراح الأمير السعودى ورجل الاعمال الوليد بن طلال من فندق الريتز، بعد أكثر من شهرين من الاحتجاز بعد "تسوية" مالية مع السلطات السعودية.
وتصدر هاشتاج الوليد بن طلال مناقشات رواد موقع التدوينات المصغرة تويتر، كما حصل على المركز الثانى في السعودية، والمركز الثالث فى مصر وعدد من الدول العربية.
كذلك احتفى العديد من المشاهير بإطلاق سراح بن طلال، حيث غردت الفنانة أحلام فقالت: نورت الدنيا كلها بعد عمري الأمير الوليد بن طلال.. #الحمد_لله يازين هالأخبار الطيبة ياااااارب لك الحمد والشكر #الوليد_بن_طلال.
وبحسب مجلة فوربس تبلغ ثروة بن طلال 17مليار دولار، ويمتلك شركة المملكة القابضة، كما أن لديه استثمارات كبيرة فى عدد من الدول خارج السعودية.
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