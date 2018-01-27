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رياضة
رسميًا.. الزمالك يعير قمر للإنتاج ورمضان للمقاصة ويستعيد جمال
السبت 27 يناير 2018 05:21 م
خالد قمر
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خالد قمر
على المصرى
أتم مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، اجراءات إعارة خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، إلى نادى الإنتاج الحربي، لمدة 4 أشهر، بعدما فشل اللاعب فى حجز مكانه فى التشكيل الأساسي للفريق، ولم يشارك سوى في ثلاث مباريات فقط مع الفريق هذا الموسم، ولم يتمكن من تسجيل أي هدف.
وقام مسئولو الزمالك بإنهاء إجراءات عودة إسلام جمال مدافع الفريق رسميا إلى النادي، بعد قطع إعارته لنادي بتروجيت خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وتواجد حمادة أنور مدير الكرة بالنادي البترولي، في مقر الزمالك اليوم لحسم عودة اللاعب، وذلك لتلبية مجلس الإدارة رغبة إيهاب جلال المدير الفني للفريق.
في المقابل حصل بتروجيت على خدمات الغاني بنجامين أشيامبونج، رسميًا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، ووقع المهاجم الغاني على العقود رسميا، وحضر إسلام جمال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس النادي في مكتبه.
فيما أعلن مجلس ادارة نادي مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، التعاقد مع محمد رمضان صانع ألعاب الزمالك، على سبيل الاعارة لمدة موسم ونصف، وسينضم للتدريبات الجماعية للفريق الفيومى، غدا الأحد، بعد قيده في سجلات الاتحاد المصرى لكرة القدم، واستخراج الكارنية الخاصة بمشاركته مع الفريق.
وعلمت المال، أن صفقة انتقال محمد عبد الغني مدافع فريق مصر، المنضم حديثا لنادي الزمالك، ستكلف الخزينة البيضاء، 2 مليون و750 ألف جنيه، مع وضع بند فى العقد يفيد بحصول نادى مصر، على 20% من إعادة بيعه مرة أخرى.
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