لقاء رئيس الوزراء والانتخابات الرئاسية.. أهم موضوعات التوك شو الليلة

خريطة برامج التوك شو

رحاب صبحى



زيارة السيسى لأديس أبابا فى "مباشر من مصر" على الفضائية المصرية



يستضيف برنامج "مباشر من مصر" على قناة الفضائية المصرية فى الخامسة والنصف مساءً، عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، ويتحدث عن أهم الصحف المحلية الصادرة اليوم، والتركيز على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لفعاليات القمة الثلاثين للاتحاد الافريقى بأديس أبابا، كما تتضمن الحلقة أهم اللقاءات التى عقدها اليوم رئيس الوزراء شريف إسماعيل اليوم مع عدد من الوزراء، وهم وزير النقل والعدل والبترول والاستثمار.



وتتضمن الفقرة الثانية لقاءً مع سيد جبيل صحفى بجريدة الوطن، ويتحدث عن أبرز ما تضمنته الصحافة العالمية اليوم عن مصر، البرنامج تقديم منة الشرقاوى، ومحمد الجندى ويرأس تحريره عبدالناصر البنا.



حمادة هلال ضيف "snl بالعربي"



يستضيف برنامج "snl بالعربى" على شاشة قناة on e فى الحادية عشرة مساءً، الفنان حمادة هلال، والذى سيقدم مع فريق عمل البرنامج مجموعة من "الاسكتشات" الكوميدية، وأغانيه الشهيرة، إلى جانب تقديم بعض الفقرات التى تسخر من أشهر أغنياته .



برنامج Saturday Night Live بالعربى يشارك في تقديمه كل من شادى ألفونس، وخالد منصور، ومحمد الليثى، ونور قدرى، ونانسى صالح، وأحمد سلطان، وعلوى الحسينى، وتونى ماهر، وإسلام إبراهيم، وإنتاج طارق الجناينى، وإشراف عام أحمد الجناينى، وإخراج عمرو صلاح.



عادل السنهوري ضيف "90 دقيقة" على المحور



تستضيف الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً، الكاتب الصحفى عادل السنهورى رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، فى حلقة خاصة عن سيناريوهات الانتخابات الرئاسية والتحديات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا.



ويكشف رئيس تحرير جريدة صوت الأمة عن السيناريوهات المتوقعة حول المرشحين لانتخابات الرئاسة الحالية بعد إعلان الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد خوض المعركة الإنتخابية، ويجيب عن الأسئلة الشائكة وعلى رأسها لماذا انسحب المحامى خالد على؟ ولماذا تراجع القيادى الناصرى حمدى صباحى عن خوض السباق الانتخابى؟ وهل سنرى تكتلا سياسيا وحزبيا جديدا لدعم مرشح حزب الوفد؟



كما يقدم رئيس تحرير جريدة صوت الأمة قراءة وتحليل فى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أثيوبيا للمشاركة فى القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقى ومدى تأثير ذلك على مفاوضات سد النهضة، وكيف يرى ترأس الرئيس السيسى لاجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقى.



ويتناول رئيس تحرير جريدة صوت الأمة ظاهرة إقبال المصريين على معرض الكتاب الحالى فى نسخته الـ49 .. وكيف يساهم ذلك فى رفع مستوى الثقافة والمعرفة لدى المصريين.



محافظ بورسعيد فى "مساء dmc“



تستضيف الإعلامية إيمان الحصري في برنامجها "مساء DMC"، على قناة DMC فى العاشرة والنصف مساءً، محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، والفنان علي حميدة، ويتحدث "الغضبان" عن استراتيجية المحافظة خلال الفترة المقبلة، وأبرز القضايا التي تهم الشارع البورسعيدي وغيرها من الملفات.



كما سيكشف الفنان علي حميدة، عن أبرز محطاته الفنية.. وسيكشف عن خطواته في المرحلة القادمة.. وهل سيقدم أغاني في الفترة المقبلة أم لا؟