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رياضة
المصري يعيد بانسيه وموكورو.. ويختبر لاعب الجيش القطري
السبت 27 يناير 2018 04:30 م
حسام وابراهيم حسن
أخر الأخبار
حسام وابراهيم حسن
على المصرى
وافق حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، على عودة البوركينى أريستيد بانسيه، والإيفوارى شيخ موكورو، بناء على طلب من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال الحفل الذى أقيم أمس، لتكريم مجلس إدارة النادى برئاسة سمير حلبية، والجهاز الفنى بقيادة التوأم حسن.
وقرر المدير الفنى للمصرى، الموافقة على عودة بانسيه، بعد هروبه من معسكر الفريق، قبل مواجهة النادى الأهلى بكأس السوبر المصرى فى دولة الامارات، وقرر سمير حلبية، تطبيق لائحة الغياب على اللاعب قبل نزوله للتدريبات الجماعية، استعدادًا لاستكمال مشوار الفريق بالدورى وبطولة افريقيا.
فيما منح الجهاز الفني للمصرى، موكورو فرصة أخرى للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، بعد جلسه جمعتهم مساء أمس الجمعة، عقب تكريم محافظ بورسعيد للفريق، بعدما قدم اللاعب اعتذارا لمجلس إدارة النادى المصري وجهازه الفني، ومن المقرر أن ينضم موكورو لمعسكر الفريق خلال الساعات المقبلة.
وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد أقام حفل تكريم لفريق الكرة، مساء أمس الجمعة، بفرع نادي الصيد المصري ببورسعيد، حرص على الاشادة بمجلس الإدارة برئاسة حلبية، معرباً عن ثقته التامة في قدرة المجلس على قيادة القلعة الخضراء نحو مزيد من الاستقرار والتقدم، مشيراً إلى أن الفترة القادمة تحتاج مزيداً من التكاتف داخل بورسعيد من أجل تحقيق حلم جماهير بورسعيد بالمنافسة على البطولات التي يشارك فيها الفريق باستمرار
وأهدى الغضبان درع المحافظة لحلبية، مؤكدا أن رئيس النادى يستحق كل التحية والتقدير من جماهير بورسعيد العظيمة، وذلك بعدما نجح في قيادة سفينة المصري بحكمة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي أصبح للمصري خلالها رونقاً خاصاً على كافة المستويات الإدارية والفنية والإنشائية، مشيداً بجهود مجلس ادارة النادي الحالي في ارساء دعائم الاستقرار داخل القلعة الخضراء بفضل الروح الطيبة لجميع الأعضاء الذين يتفانون في خدمة كيان كبير تلتف حوله جماهير محافظة بأكملها.
من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، عن خالص شكره وتقديره للواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد على هذا التكريم ، مهدياً هذا التكريم لمجلس إدارة النادي الذي يسعى لخدمة القلعة الخضراء.
كما قام محافظ بورسعيد، بتكريم الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة حسام وإبراهيم حسن، ولاعبي الفريق بالكامل، حيث قام بمنح درع المحافظة، للمدير الفني، ومنح إبراهيم حسن شهادة تقدير، تكريماً لهما على المظهر المشرف للفريق الذي ظهر به طوال المواسم الثلاثة الماضية بصفة عامة، وخلال مباراة السوبر المصري الأخيرة بصفة خاصة، وهي المباراة التي كان فيها الفريق خير سفير لمحافظة عظيمة مثل محافظة بورسعيد.
ومنح المحافظ أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات واللاعبين شهادات التقدير تكريماً لهم على مظهرهم المشرف، وقرر صرف مكافأة خاصة من محافظة بورسعيد لأعضاء الفريق بالكامل.
من ناحية أخرى، يخضع إسلام إيكا لاعب الجيش القطري، للاختبار فى مران المصري، مساء اليوم السبت، استعداداً لمباراته بالجولة الحادية والعشرين من الدوري، والتي تجمعه بطلائع الجيش، في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ويعد اللاعب من أصل مصري ويشغل مركز صانع الألعاب، وقد ينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فى حالة اقتناع الجهاز الفنى للفريق بقدراته.
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