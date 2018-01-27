اقتصادية النواب تناقش قانون حماية المستهلك غدًا

مجلس النواب

يعقوب لـ"المال": نتمنى أن تكون الجلسة الأخيرة لإحكام الرقابة على السوق



أحمد اللاهونى



تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، غدًا، بنود قانون حماية المستهلك الجديد، فى حضور اللواء عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وعدد من قيادات وزارة التموين، وأعضاء الغرف التجارية واتحاد الصناعات.



وتمنى يعقوب فى تصريحات لـ"المال"، أن تكون جلسة الغد هي النهائية لمناقشة بنود القانون، تمهيدًا لصدور اللائحة التنفيذية، والاستفادة من التعديلات لبسط السيطرة على الأسواق بشكل أكبر.



وتتضمن بنود القانون الجديد: إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات، وتغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه، وتقنين وضع العمالة الحرفية بالتنسيق مع القوى العاملة لتسجيل العمالة الحرفية، وإلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان، طالما أن العمر الافتراضي للمنتج سارٍ، وحظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضى دون أن يكون هناك ترخيص صادر للمشروع وتحديد مواعيد الاستلام، وحظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك، واستبدال السلعة المعيبة خلال 30 يومًا بدلا 14 يومًا.