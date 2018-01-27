البرلمان يطالب بإرسال ترشيحات تشكيل القومي لحقوق الإنسان

المجلس القومي لحقوق الإنسان

ياسمين فواز:



‏طالب النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الجهات المنوط بها إرسال مرشحيها لتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان بالإسراع بإرسالها.



وأكد أن بعض الجهات لم ترسل مرشحيها داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان للبرلمان حتى الآن، مضيفا أنه طبقا للقانون رقم 197 لسنة 2017 فإن ترشيحات المجلس القومى لحقوق الإنسان تقوم بإرسالها بعض الجهات لمجلس النواب.



وأوضح أن البرلمان كان يهدف إلى سرعة التزام هذه الجهات بإرسال مرشحيها من أجل الإسراع بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان إلا أن ذلك لم يتم بسبب تأخر بعض الجهات فى إرسال مرشحيها.



وقال إن مجلس النواب أرسل استعجالا جديدا للجهات التى لم ترسل مرشحيها من أجل الإسراع فى إرسالها لتشكيل المجلس، خاصة أن المجلس الحالى هو لتسيير الأعمال لحين تشكيل الجديد.