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ثقافة وفنون
تأبين الروائي الراحل صبرى موسى بمعرض الكتاب
السبت 27 يناير 2018 03:08 م
صبري موسى
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صبري موسى
علي راشد
شهدت قاعة "كاتب وكتاب"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، اليوم السبت، حفل تأبين الروائي الراحل صبري موسى، بحضور الإعلامى مفيد فوزي، والسينارست أشرف محمد رئيس قسم السيناريو بمعهد السينما.
وقال السينارست أشرف محمد: "إن الراحل صبري موسي كان يملك نوعًا خاصًا من السرد في أسلوب الكتابة، مستكملًا أنه في عام تخرجه اقتبس مشروعه من رواية فساد الأمكنة، التي تتميز بالحس الصوفي والأسطوري، وتميز أسلوبه بالحرية في السرد والانتقال بالزمن والأشخاص".
وأشار إلى أن أول لقاء جمعه بالروائى الراحل عرض عليه نسخه من مشروع تخرجه، رغم أن السيناريو به تغيير جذري للرواية الأصلية، لكنه قابلها بصدر رحب وتقبل التغيرات بسماحه، مضيفًا: "الراحل كاتب من العيار الثقيل".
وتعجب السينارست من عدم تحول رواية "فساد الأمكنة" لفيلم سينمائي رغم ثرائها.
وأضاف الإعلامى مفيد فوزي أن بداية صدقته بالراحل صبرى موسى، كانت فى برنامج صباح الخير يا مصر.
وأشاد بأنه شاعر من طراز خاص، موضحًا أنه انسلخ عن الحياة الاجتماعية بسبب مرضه.
وفى نفس السياق، قالت أنس الوجود رضوان، زوجة الروائى الراحل، إن صبري هو الذي أسس أدب الصحراء والإعداد التلفزيوني، رغم من ذلك لم يلق أى تقدير.
وأوضحت أنه العربي الوحيد الذي حصل علي جائزة بيكاسو، ووسام الدولة مرتين، مشيرة إلى الجانب الإنساني فى حياة الراحل أنه صارع المرض لأكثر من 15عامًا، رغم ذلك قابله بابتسامة، واصفة يوم وفاته "بالملائكي" لأن روحه صعدت دون عذاب.
وفى الختام طلبت من الجمهور أن لا ينسوا رموزهم الأدبية العظيمة، ولا ينجذبوا للروايات الغربية ويهملوا العربية.
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