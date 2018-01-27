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سيـــاســة
أول صور لهشام جنينة بعد الاعتداء عليه
السبت 27 يناير 2018 03:06 م
الاعتداء على هشام جنينة
أخر الأخبار
الاعتداء على هشام جنينة
متابعات:
تعرض المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، اليوم السبت، لاعتداء من قبل مجهولين بالأسلحة البيضاء، أدى إلى إصابته بكسر في القدم وجرح طولي في الوجه والرأس.
وقال على طه، محامي المستشار هشام جنينة، إن موكله تعرض لاعتداء وهو في طريقه لحضور جلسة المحاكمة الخاصة به للطعن على إعفائه من منصبه، متهمًا من سماهم "بلطجية" بالتسبب في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة التجمع الخامس.
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