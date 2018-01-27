الطيران تشارك بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

معرض الكتاب

دعاء محمود



أعلنت وزارة الطيران المدنى، ممثلة فى الإدارة العامة للثقافة الجوية بالوزارة، عن المشاركة في معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 49، الذى تم افتتاحه اليوم السبت 27 يناير، ويستمر حتى 10 فبراير المقبل، بأرض المعارض بمدينة نصر.



وتشارك عدد من الشركات والهيئات التابعة للوزارة، وهى: "ميناء القاهرة الدولي، ومصر للطيران، الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والشركة المصرية لخدمات الطيران، والمصرية للمطارات، وتكنولوجيا المعلومات".



وتنظم الوزارة فى المعرض ورش عمل لنشر الثقافة الجوية للمواطنين، خاصة الشباب وعموم النشئ، والعديد من الأنشطة منها نماذج محاكاة للطيران الفعلي والطيران اللاسلكي، إضافة إلى إصدارات الوزارة المتخصصة بمجالات الطيران المدنى.



وتقدم الوزارة عدة أنشطة بمخيم الأطفال، وتقيم ورش فنية وهدايا تذكارية لزوار المعرض في إطار تنمية الوعي والمعرفة بأنشطة الطيران المدني.