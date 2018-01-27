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بورصة وشركات
AMECATH تعتزم الاستحواذ على مصنع تجهيزات بقيمة 100 مليون جنيه
السبت 27 يناير 2018 02:12 م
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حلقات طبية
أحمد علي:
تخطط شركة AMECATH القابضة للصناعات الطبية إجراء توسعات جديدة بالسوق المحلية، عبر الاستحواذ على مصنع للتجهيزات الطبية لإنتاج "القساطر وأدوات غرف الرعاية المركزة".
يذكر أن "AMECATH" القابضة كانت قد افتتحت مؤخرًا أول مصنع لإنتاج القساطر الطبية المتطورة بمصر تحت مسمى مصنع "إم تي تكنولوجي للقساطر الطبية"، لتمتلك الشركة بذلك مصنعين بمدينة العاشر من رمضان.
وكشف محمد الحمبولي، عضو مجلس ادارة الشركة وممثل آل الحمبولي المالكة لـ 22.5% من الأسهم، ان "AMECATH" القابضة تعتزم شراء مصنع لإنتاج القساطر الطبية وأجهزة غرف الرعاية المركزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال" أن شركته تخطط لضخ 100 مليون جنيه، 5 ملايين دولار، كاستثمارات مبدئية في المرحلة الأولى بالمصنع الجديد، تمولها من مواردها الذاتية.
وأوضح عضو مجلس إدارة الشركة وممثل آل الحمبولي المالكة لـ 22.5% من الأسهم، أن توسعات شركة "AMECATH" تأتي في إطار خطة المساهم الرئيسي "TVM الإماراتية" المالكة لـ 77.5% من الأسهم – الخاصة بتوسعاتها بمنطقة الشرق الأوسط.
يُذكر أن شركة TVM الإماراتية قد أسست في فبراير 2016 الماضي، صندوقا بقيمة 300 مليون دولار للاستثمار في الأدوية المضادة للسرطان في أسواق الخليج وتركيا ومصر والهند وسنغافورة، وتخطط الشركة ضخ تلك الاستثمارات على مدى العامين المقبلين.
كما استحوذت TVM الإماراتية مؤخرًا على 98.9% من أسهم أميكو ميديكال للصناعات الطبية بقيمة إجمالية 63.642 مليون جنيه، وقامت بنقل ملكية "اميكو" لصالح شركة "AMECATH" القابضة – مقرها قبرص,
يُذكر أن TVM قد تقدمت في عام 2016 الماضي، بعرض شراء لكامل أسهم شركة "أميكو ميديكال" البالغ عددها 3.3 مليون سهم، برأسمال قدره 16.5 مليون جنيه، والتي كانت مقيدة آنذاك ببورصة النيل، بسعر 19.5 جنيه للسهم الواحد، لتصبح الشركة الإماراتية مالكة لـ 98.9% من "اميكو ميديكال" في الوقت الراهن.
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