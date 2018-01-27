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أسعار الدولار بالبنوك
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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
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الفراخ البيضاء
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ديك رومي
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بط
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سمك بلطي
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سمك بوري
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بنـــوك
الكويت الوطني يسجل أعلى سعر شراء للدولار
السبت 27 يناير 2018 02:09 م
بنك الكويت الوطني 556
أخر الأخبار
بنك الكويت الوطني 9978
هبة حامد
سجل بنك الكويت الوطني، أعلى سعر شراء للدولار عند 17.70 جنيه، مع منتصف تعاملات السبت.
بنك الكويت الوطنى - مصر
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