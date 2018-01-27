إسكان جلوبل وكيلًا لسييد التابعة لآل مكتوم بمصر والكويت

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم

المرسي عزت



فى إطار تعزيز نشاطها فى المنطقة وتوسعة خارطة تحالفاتها الاستراتيجية على المستوى الإقليمي ولإضافة بعد جديد لقائمة خدماتها التي تقدمها لقاعدة عملائها، وقعت مجموعة إسكان جلوبل اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة سييد الاستثمارية العالمية المملوكة للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم.



وقع الاتفاقية كل من أحمد عفيفي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إسكان جلوبل وهشام القرق الرئيس التنفيذي لمجموعة سييد الرئيس التنفيذي لمكتب الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم.



وتصبح "إسكان جلوبل" بمقتضى هذه الاتفاقية وكيلا رسميًا وحصرياً لمجموعة "سييد" في دولة الكويت وجمهورية مصر العربية.



من جانبه قال عفيفى إن هذه الخطوة تأتى استكمالاً لخططنا الاستراتيجية الرامية لتوسيع مظلة خدماتنا التي نقدمها فى السوق المصرية ومنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث تعتبر مجموعة سييد من أكبر الشركات العاملة في مجال الاستثمار والخدمات، تضم باقة متنوعة من المشاريع والفرص المستقبلية الواعدة والخدمات والعلامات التجارية بحجم استثمارات يتجاوز 1.6 مليار دولار حول العالم.



وأوضح عفيفى أن "إسكان جلوبل" ستعمل داخل مصر والكويت بموجب هذه الوكالة الحصرية على توفير الخدمات الاستثمارية لرجال الأعمال المتطلعين الى الاستثمار فى مصر والامارات والكويت بجميع القطاعات الحكومية والخاصة.



وكشف عفيفى عن وجود اهتمام كبير للعديد من الشركات الكويتية والاماراتية للاستثمار فى مصر، وهو ما دفعنا الى تعزيز شراكتنا مع كبريات الشركات فى المنطقة.



وقال عفيفى إن اسكان ستعمل من خلال الوكاله الحصرية لـ"سييد" بمصر على ترسيخ وجود الشركة في مصر الغنية بالفرص الاستثمارية الواعدة، كما سنعمل على خلق فرص متميزة لرجال الأعمال المصريين في دولة الامارات.



واختتم عفيفي تصريحه بتفاؤله بأن هذه الشراكة ستعزز تواجد الشركة فى المنطقة وستساهم فى تدعيم سبل التعاون بين أهم ثلاث دول فى المنطقة وهو ما سينعكس على نمو الاقتصاد العربى ككل.



فى السياق ذاته قال القرق إن الشراكة ستدعم التعاون بين مصر والكويت والامارات وستفتح افاقا للمستثمرين الإماراتيين والكويتيين والمصريين فى آن واحد لاسيما فى ظل انتعاش اقتصاديات المنطقة وارتفاع الفوائض النفطية.



وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في تقوية العلاقة بين الشركات الكويتية والقطاع الحكومي في الامارات ومصر بما يسمح للمستثمرين بالتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية الواعده فى جميع المجالات.



وعن "سييد" قال القرق: مجموعة سييد هي مجموعة تضم تحت مظلتها باقة من الشركات والمشاريع والعلامات التجارية، وتعمل في الصناعات بما في ذلك التكنولوجيا والاتصالات والرعاية الصحية والسياحة والضيافة والعقارات، وتكمن قوتنا في إقامة شراكات استراتيجية مع المنظمات والشركات.



وتابع: السوق المصرية من اهم الاسواق المستهدفة لدينا كمجموعة وبالتالى قمنا بتوقعيع تلك الشراكة مع مجموعة اسكان التى تمتلك تواجد قوى بالمنطقة ككل.



وقال: خلال الـ 16 عاما الماضية قمنابتشكيل تحالفات استراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة التي تمثل مناطق وصناعات متنوعة.



واختتم تصريحه بقوله: متفائلون بشراكتنا الاستراتيجية الجديدة مع "إسكان جلوبل" التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار العقارى والخدمات وتنظيم المعارض.