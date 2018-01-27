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سيـــاســة
محامي يطالب بإطلاق اسم السيسي على العاصمة الجديدة
السبت 27 يناير 2018 01:37 م
السيسى يفتتح العاصمة الإدارية الجديدة
أخر الأخبار
السيسى يفتتح العاصمة الإدارية الجديدة
نجوى عبد العزيز:
أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بتسمية العاصمة الإدارية الجديدة باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن تلزم المعلن ضدهم بتسمية هذه المدينة باسم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
واختصم المحامي محمد سميح في دعواه كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بصفتهم، وجاء في الدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 57 لسنة 2016، بتخصيص الأرض الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وهذه الأوامر والقرارات كان لها بالغ الأثر في تنفيذ مشروعات عملاقة خلال الثلاث سنوات الماضية، ولم تتخذ الدولة أي قرار بتمسية أي من هذه المشاريع باسم الرئيس صاحب الرؤية والفكرة.
وأضافت الدعوى أن الباقي من الزمن على افتتاح مشروع العاصمة الإدارية لا يتعدى أشهر قليلة.
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