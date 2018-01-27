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سيـــاســة
مصادر من أسرته: إطلاق سراح الوليد بن طلال
السبت 27 يناير 2018 01:19 م
الوليد بن طلال
أخر الأخبار
الوليد بن طلال
دبي ـ رويترز:
قالت مصادر من أسرة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، اليوم السبت، إن الأمير أطلق سراحه بعد أكثر من شهرين على توقيفه.
وأضاف أحد المصادر أنه الوليد بن طلال وصل إلى منزله، وذلك بعد ساعات من لقاء أجرته معه "رويترز" من فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض، وذكر فيه أنه يتوقع تبرئته من أي مخالفات وإطلاق سراحه في غضون أيام.
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