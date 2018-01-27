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استثمار
الهلالي: مصر دولة صناعية واعدة.. والإجراءات الإصلاحية تجذب المستثمرين
السبت 27 يناير 2018 11:50 ص
المستشار سامى الهلالى
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المستشار سامى الهلالى 2
المال - خاص
قال المستشار سامي الهلالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلالي القابضة للاستثمار، إن الموقع الجغرافي لمصر، يؤهلها لأن تكون دولة صناعية في الشرق الأوسط بما تمتلكه من ثروات بشرية، مؤكدًا أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لفتح آلاف المصانع في كافة ربوع مصر يؤكد نظرته المستقبلية والتحول لدولة صناعية تتيح الكثير من فرص العمل.
وأوضح الهلالي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الإجراءات الإصلاحية التي قدمتها الحكومة خلال الفترة الماضية كقانون الاستثمار الجديد وتعويم سعر صرف العملة وتقنين الدعم، كانت بمثابة خارطة الطريق للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ولفت إلى أن الخطوة المتبقية لاستكمال خريطة النهضة الصناعية المصرية، هي دعوة كافة المستثمرين العرب والأجانب وعرض تجربة إصلاح البيئة الاستثمارية الحالية التي أشادت بها كبرى المؤسسات المالية كـ "فيتش وموديز".
وأشار إلى أن الأيدي البشرية في مصر قوة لا يستهان بها في العمل إذا ما تم تدريبها وتأهيلها على العمل بصورة جيدة، لافتًا إلى أن العمالة المصرية في الخارج اثبتت كفاءتها ولا يتم الاستغناء عنها بسهولة.
وأبدى استعداد شركة أموال وأعمال للاستشارات للقيام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للعديد من المشاريع الصناعية في كافة القطاعات الاقتصادية.
وشركة أموال وأعمال باتت تعرف بأنها الجسر العربي للاقتصاد العالمي من خلال فروعها في العديد من الدول، وخصوصًا في مدينة قازان بجمهورية تتارستان بدولة روسيا الاتحادية، ما يدفع الشركة لتقديم المزيد من التسهيلات للشركات العربية والروسية معًا، وفتح الأسواق الروسية للشركات العربية.
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