الوليد بن طلال يتوقع إطلاق سراحه خلال أيام

الوليد بن طلال

خالد بدر الدين



أكد اليوم السبت الملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال، المحتجز في إطار حملة المملكة على الفساد، أنه يتوقع تبرأته من ارتكاب أى مخالفات وإطلاق سراحه خلال أيام.



كان الوليد يتحدث في مقابلة حصرية اليوم مع وكالة رويترز في جناحه بفندق ريتز كارلتون بالرياض حيث تحتجزه السلطات منذ ما يزيد على شهرين مع عشرات المشتبه بهم.



وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الأمير الوليد، أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة، علنا منذ احتجازه وقال إنه لا يزال يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات وإنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.



وقال في المقابلة التي جرت منذ قليل من منتصف ليل الجمعة إنه لا توجد اتهامات لديه وهناك بعض المناقشات بيني وبين الحكومة وأعتقد أننا على وشك إنهاء كل شيء خلال أيام.



وبدا الشيب أكثر على الأمير الوليد وبدا أكثر نحافة مقارنة بآخر ظهور علني له خلال مقابلة تليفزيونية في أكتوبر وقد نمت لحيته أثناء احتجازه ولكنه قال إنه يلقى معاملة طيبة أثناء احتجازه ووصف شائعات إساءة معاملته ونقله من الفندق إلى السجن بأنها محض كذب.



وقال إن أحد الأسباب الرئيسية للموافقة على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات، مشيرا إلى وسائل الراحة من مكتب خاص وغرفة طعام ومطبخ في جناحه بالفندق حيث تخزن وجباته النباتية المفضلة.



وفي أحد أركان مكتبه وضع حذاء قال الأمير الوليد إنه يستخدمه في ممارسة الرياضة وكان جهاز التليفزيون يعرض برامج إخبارية عن الشركات ووضع على مكتبه قدح طبع عليه صورة وجهه.



ومن شأن إطلاق سراح الأمير الوليد، الذي تقدر مجلة فوربس قيمة ثروته بنحو 17 مليار دولار، أن يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين في إمبراطوريته التجارية.



ويملك الوليد، بشكل مباشر أو غير مباشر عبر المملكة القابضة، حصصا في شركات مثل تويتر وسيتي جروب واستثمر في أكبر فنادق العالم مثل جورج الخامس في باريس وبلازا في نيويورك.



كانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال عندما أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة على الفساد في أوائل نوفمبر.



وقال حينها مسؤول سعودي كبير لرويترز إن المزاعم ضد الوليد، وهو في أوائل الستينيات من عمره، شملت غسل الأموال والرشوة وابتزاز المسؤولين.



وقالت السلطات إنها تهدف إلى التوصل لتسويات مالية مع معظم المشتبه بهم وتعتقد أنها يمكن أن تجمع 100 مليار دولار للحكومة بهذه الطريقة وهو ما يمثل مكسبا كبيرا للمملكة بعد أن تقلصت الموارد المالية بفعل انخفاض أسعار النفط.



وتشير التسويات التي جرت في الفترة الأخيرة إلى أن الحملة اقتربت من نهايتها وقال مصدر لرويترز يوم الجمعة، إن عددا من كبار رجال الأعمال ومن بينهم وليد آل إبراهيم، مالك شبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية، توصلوا إلى تسويات مع السلطات، ولم يتم الكشف عن شروط تلك التسويات.



وقال الوليد إن قضيته تستغرق وقتا طويلا لأنه مصمم على تبرئة ساحته تماما لكنه يعتقد أن القضية انتهت بنسبة 95% وهناك سوء فهم ويجرى توضيحه، لذلك أود البقاء هنا حتى ينتهي هذا الأمر تماما وأخرج وتستمر الحياة وقال إنه يعتزم مواصلة العيش فى السعودية بعد إطلاق سراحه.