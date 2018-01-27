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نقل وملاحة
حركة موانئ البحر الأحمر السبت 27 يناير
السبت 27 يناير 2018 10:22 ص
مواني البحر الأحمر
أخر الأخبار
مواني البحر الأحمر
نادية صابر:
صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين الرياض وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 215 راكبا و71 شاحنة بضائع و6 شاحنة عفش ركاب و10 سيارة.
بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة أربع سفن وهى أمانة، الحرية2، النوى إكسبريس، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 509 ركاب و254 شاحنة بضائع و9 سيارة.
ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 674 راكبا وتداول 90 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 176 راكبا و6 برادات و6 تريلات و2 سيارة.
بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى سينا، إيلة، بريدج وعلى متنها 240 راكبا و12 برادا و15 تريلا و3 سيارات، فيما غادرت ثلاث سفن وهى سينا، إيلة، بريدج وعلى متنها 258 راكبا و32 برادا و19 تريلا و3 سيارات.
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