درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 27 يناير

درجات الحرارة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس بارد شمالاً حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، وتتكاثر على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدل إلى مضطرب مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، مضطرب مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى



القاهرة 08 16



وسط الدلتا 07 15



الإسكندرية 12 15



بلطيم 10 15



مطروح 10 17



السلوم 08 16



سيوة 07 16



بورسعيد 10 15



دمياط 11 15



العريش 07 16



رفح 07 15



الإسماعيلية 09 16



السويس 11 16



رأس سدر 12 16



نخل 07 16



نويبع 11 18



طابا 08 16



كاترين 01 13



الطور 12 19



شرم الشيخ 15 20



الغردقة 11 21



مرسى علم 11 20



الفيوم 07 16



بنى سويف 07 16



المنيا 07 16



أسيوط 06 15



سوهاج 07 16



قنا 07 17



الأقصر 06 18



أسوان 08 19



أبوسمبل 08 18



الوادى الجديد 05 17



شلاتين 12 21



أبو رماد 13 20



رأس حدربة 14 21



حلايب 14 20



