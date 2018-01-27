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بنـــوك
الدولار يسجل أسوأ هبوط أسبوعي منذ يونيو
السبت 27 يناير 2018 02:43 ص
الدولار وجني ثمار الإصلاح
أخر الأخبار
الدولار وجني ثمار الإصلاح
متابعات:
ظل الدولار ضعيفا أمام سلة من العملات، الجمعة، وسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو، مع تضرره من تعليقات أدلى بها مسؤولون أمريكيون كبار هذا الأسبوع تدعم ضعف العملة الخضراء، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.37 % إلى 89.063 في ختام جلسة التداول بالسوق الأمريكية، منهيا الأسبوع على هبوط قدره 1.6 %.
وفشلت تعليقات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس بأنه يريد أن يرى الدولار «قويا» في إقالة العملة الأمريكية من عثرتها، وذلك بعد يوم من قول وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، إن تراجع العملة سيساعد ميزان التجار الأمريكي في الأجل القصير.
وصعد اليورو 0.19 % مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2419 دولار، بعد أن سجل يوم الخميس أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام عند 1.2536 دولار.
وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر أمام العملة اليابانية، بعد أن قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي إن البنك يتوقع أن يواصل الاقتصاد النمو بوتيرة معتدلة وأن ترتفع توقعات التضخم قليلا هذا العام.
ورغم أن الين تراجع عن بعض مكاسبه في وقت لاحق من الجلسة إلا أن الدولار سجل في نهاية التعاملات 108.70 ين، منخفضا 0.63 % عن مستواه في بداية الجلسة.
وارتفع الجنيه الإسترليني أيضا مقابل الدولار وسط تزايد التفاؤل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبيانات اقتصادية إيجابية.
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