ياسمين علي: نجاح نقابل ناس أخرجني من إحباطي

أحمد حمدي:







قالت المطربة الشابة ياسمين علي إن أغنية نقابل ناس كانت تتر مسلسل كلام على ورق الذي طرح للجمهور في رمضان 2013 وأحبت كلماتها فقررت ان تغنيها بصوتها بصدق واحساس عال مما جعلها تحقق نجاحا كبيرا حينما انتشر الفيديو التي غنت فيه الاغنية للجمهور.





وأضافت في تصريحات خاصة لـ"المال" أن نجاح الأغنية الفترة السابقة جعلها تخرج من حالة الإحباط التي كانت تعيشها وشعرت ان ربنا كافاها بهذا النجاح لتخرج من حالتها النفسية السيئة.





وتابعت ياسمين أنها تشارك الفترة القادمة في مسلسل بيت السلايف الذي تقوم ببطولته النجمة بوسي، مشيرة إلى أنه لم تجمعها مشاهد معها حتى الآن لانها تجسد فيه شخصية مضيفة طيران" آميرة" وصديقة لجيهان خليل الذي تقوم فيه بشخصية اروى ويشارك فيه ايضا احمد عصام لافتة انها كانت تتمنى ان تقف امام بوسي لان الجيل القديم لايعوض ابدا .



