EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
ياسمين علي: نجاح نقابل ناس أخرجني من إحباطي
السبت 27 يناير 2018 02:35 ص
المطربة الشابة ياسمين علي
أخر الأخبار
المطربة الشابة ياسمين علي
أحمد حمدي:
قالت المطربة الشابة ياسمين علي إن أغنية نقابل ناس كانت تتر مسلسل كلام على ورق الذي طرح للجمهور في رمضان 2013 وأحبت كلماتها فقررت ان تغنيها بصوتها بصدق واحساس عال مما جعلها تحقق نجاحا كبيرا حينما انتشر الفيديو التي غنت فيه الاغنية للجمهور.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"المال" أن نجاح الأغنية الفترة السابقة جعلها تخرج من حالة الإحباط التي كانت تعيشها وشعرت ان ربنا كافاها بهذا النجاح لتخرج من حالتها النفسية السيئة.
وتابعت ياسمين أنها تشارك الفترة القادمة في مسلسل بيت السلايف الذي تقوم ببطولته النجمة بوسي، مشيرة إلى أنه لم تجمعها مشاهد معها حتى الآن لانها تجسد فيه شخصية مضيفة طيران" آميرة" وصديقة لجيهان خليل الذي تقوم فيه بشخصية اروى ويشارك فيه ايضا احمد عصام لافتة انها كانت تتمنى ان تقف امام بوسي لان الجيل القديم لايعوض ابدا .
وكشفت أنها تجهز لطرح أغنية سنيجيل جديدة إنتاج لايف ستايل وكلمات تامر حسين والحان محمد يحى وسيتم طرحها.
ثقافة وفنون
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا