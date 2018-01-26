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عيار 18
680.00
عيار 24
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المكرونة
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الدقيق
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اقتصاد وأسواق
الذهب يتراجع.. وعيار 21 يسجل 664 جنيهًا
الجمعة 26 يناير 2018 09:05 م
الذهب
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الذهب
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 3 جنيهات، اليوم الجمعة، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1352 دولارًا.
جاء تراجع المعدن الأصفر بعد ارتفاعه لمستويات قياسية ليسجل، اليوم، عيار 21 نحو 664 جنيهًا، بدلًا من 667 جنيهًا أمس.
وسجل عيار 18 قيمة 568 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 758 جنيهًا، مقابل 763 جنيهًا، وانخفضت الأوقية لنحو 1352 دولارًا، بدلًا من 1359 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب 5305 جنيهات، مقابل 5336 جنيهًا.
أسعار الذهب
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