قرقاش : الأزمة مع قطر لن تؤدي لمواجهة عسكرية

سي إن إن









أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أن بلاده لا تسعى لمواجهة عسكرية مع قطر في ظل الأزمة بينها وبين بعض دول الخليج.





وأضاف قرقاش، في تصريحات لتليفزيون سي إن إن، على هامش منتدى دافوس المنعقد حاليًّا في سويسرا: "قلنا بوضوح بعد محاولة التحرش ببعض الطائرات المدنية فوق الأجواء الدولية شمال قطر: إننا سنتحرك بشكل قانوني ضد التدخل بالملاحة الدولية".





وتابع: "حينما يحدث تغيير في السلوك مع الدوحة يمكننا أن نعيد الاتصال معها مرة أخرى".



