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سيـــاســة
زيمبابوي تطلب دعم مصر للخروج من أوضاعها الاقتصادية الصعبة
الجمعة 26 يناير 2018 06:29 م
نقص في الغذاء في زيمبابوي
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نقص في الغذاء في زيمبابوي
سمر السيد
التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، والتار مزمبي وزير خارجية زيمبابوي، على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس التنفيذي للدورة العادية الـ30 لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا؛ وذلك لبحث التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية، فضلًا عن التنسيق في إطار الاتحاد الإفريقي.
وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن شكري استهلّ اللقاء بتهنئة نظيره الزيمبابوي على توليه منصبه الجديد، معربًا عن تطلع مصر للاستمرار في تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي، والارتقاء بمعدل التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى عقد اللجنة المشتركة بين الجانبين.
من جانبه أكد وزير خارجية زيمبابوي أن رئيس بلاده سيشارك في القمة الإفريقية المنعقدة حاليًّا في أديس أبابا، مستعرضًا آخر تطورات الأوضاع السياسية الداخلية، مشيرًا إلى أن بلاده مرت بظروف صعبة، وأنهم حاليًّا يركزون جهودهم على تلبية تطلعات الشعب الاقتصادية، حيث أعرب عن تطلعه لدعم مصر في هذا الشأن، وهو ما رحب به وزير الخارجية سامح شكري، مشيرًا إلى أن مصر لن تألو جهدًا للوقوف بجانب الشعب الزيمبابوي الشقيق، حيث عملت بقوة خلال عضويتها بمجلس الأمن لرفع العقوبات عن زيمبابوي.
وأضاف أبو زيد أن اللقاء تناول أيضًا تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد شكري أهمية استمرار الالتزام بالموقف الإفريقي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مستعرضًا جهود مصر في هذا الصدد.
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