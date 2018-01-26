وزير قطاع الأعمال يستعرض خطط تطوير القابضة للنقل البحري

وزير قطاع الأعمال يستعرض خطط

المال - خاص



عقد خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الجمعة، اجتماعًا، مع اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وذلك فى إطار اللقاءات التى يجريها لمتابعة وبحث أوضاع الشركات التابعة للوزارة وخطط التطوير وإعادة الهيكلة.



واستعرض رئيس الشركة القابضة، خلال اللقاء، إستراتيجية إدارة المحفظة الاستثمارية والموقف الحالى للشركات التابعة - وعددها 16 شركة - إضافة إلى مشروعات وخطط التطوير المعدة لتعظيم ربحية الشركات الرابحة وإصلاح الشركات المتعثرة.



وأكد الوزير على ضرورة دعم الشركات الرابحة وعلى رأسها شركات تداول الحاويات الثلاث التابعة للشركة القابضة بهدف تعظيم الأرباح، مع الاهتمام بعنصر الوقت فى عمليات التطوير وإنجاز المشروعات فى أسرع وقت ممكن بما ينعكس إيجابًا على الناتج القومى الإجمالى والخزانة العامة للدولة، ووجه بضرورة وضع تصور عاجل حول كيفية التعامل مع الشركات المتعثرة ودراسة كافة البدائل فى هذا الشأن.



وطلب من إدارة الشركة القابضة إعادة النظر فى جدوى وجود فروع لشركات التجارة الخارجية فى 23 دولة، وإعداد دراسة فى هذا الشأن خلال أسبوعين للنظر فى أفضل البدائل بشأن تلك الشركات.



ووجه الوزير إدارة الشركة القابضة للتوجه إلى الاستثمار فى المناطق الاقتصادية الجديدة، مثل مشروع محور تنمية قناة السويس ومنطقة شرق بورسعيد.​