أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

بورتو القابضة تتصدر شركات البورصة الأسبوع الماضي

بورتو جروب 1
بورتو جروب 1
بورتو جروب 1


أسماء السيد

جاءت شركة "بورتو القابضة" على رأس شركات البورصة المصرية من حيث كمية التداول خلال الأسبوع الماضي بحجم تداول بلغ 206.4 مليون ورقة مالية بقيمة 76.2 مليون جنيه، تلاها شركة "اوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة" بـ163.2 مليون ورقة مالية بقيمة 122.7 مليون جنيه.

وفي الترتيب الثالث جاءت شركة "القلعة للاستشارات المالية" بـ92.4 مليون سهم بقيمة 120.7 مليون جنيه، ثم "مجموعة عامر جروب" بـ 92.1 مليون ورقة مالية بقيمة 30 مليون جنيه، ثم المصرية للمنتجعات السياحية وبالم هيلز.

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