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بورصة وشركات
بورتو القابضة تتصدر شركات البورصة الأسبوع الماضي
الجمعة 26 يناير 2018 11:15 ص
بورتو جروب 1
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بورتو جروب 1
أسماء السيد
جاءت شركة "بورتو القابضة" على رأس شركات البورصة المصرية من حيث كمية التداول خلال الأسبوع الماضي بحجم تداول بلغ 206.4 مليون ورقة مالية بقيمة 76.2 مليون جنيه، تلاها شركة "اوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة" بـ163.2 مليون ورقة مالية بقيمة 122.7 مليون جنيه.
وفي الترتيب الثالث جاءت شركة "القلعة للاستشارات المالية" بـ92.4 مليون سهم بقيمة 120.7 مليون جنيه، ثم "مجموعة عامر جروب" بـ 92.1 مليون ورقة مالية بقيمة 30 مليون جنيه، ثم المصرية للمنتجعات السياحية وبالم هيلز.
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