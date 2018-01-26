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بورصة وشركات
العقارات تتصدر القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة
الجمعة 26 يناير 2018 11:09 ص
العقارات
أخر الأخبار
العقارات
أسماء السيد
تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأنشط بالبورصة المصرية من حيث كمية التداول وذلك خلال الأسبوع الماضي بكمية بلغت 298 مليون ورقة مالية بقيمة 721.9 مليون جنيه.
وجاء في الترتيب الثاني قطاع الخدمات المالية بإستثناء البنوك بحجم تداول 238.1 مليون جنيه بقيمة 795.6 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والسياحة والترفيه، والرعاية الصحية.
وتراجعت قيم التداولات بالبورصة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 2 مليار جنيه لتصل إلي 6.4 مليار جنيه منفذة على 1.1 مليار ورقة مالية.
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