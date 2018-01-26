التراجع يخيم على مؤشرات البورصة خلال أسبوع

البورصة المصرية



أسماء السيد



خيم التراجع على مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليغلق مؤشرها الرئيسي "egx30" عند 15171 نقطة بهبوط بلغت نسبته 1.56%.



وعلى جانب مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" فقد سجل تراجعًا بـ0.95% ليصل إلي 847 نقطة، وهبط "egx100" الأوسع نطاقًا بنحو 1% عند 2017 نقطة.



وأوضحت البورصة في تقريرها الأسبوعي، أن تعاملات الأجانب اتجهت للشراء بصافي 239.8 مليون جنيه، مقابل 32.3 صافي مبيعات العرب وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وأشارت إلي أن تعاملات الأجانب قد سجلت صافي شراء منذ بداية العام بقيمة بلغت 2.6 مليار جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع قدرة 6.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

