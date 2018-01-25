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سيـــاســة
برلماني: نخوض حرب وعي
الخميس 25 يناير 2018 10:49 م
محمد أبو حامد
أخر الأخبار
محمد أبو حامد
قال محمد أبو حامد عضو مجلس النواب: "نحن نخوض حرب وعي والإعلام أحد أدواته".
وأضاف أبو حامد خلال لقائه في برنامج بلدنا أمانة الذي يقدمه خالد علوان على قناة ltc : "أننا لدينا أكثر من 250 ألف قانون منها قوانين صدرت منذ أكثر من ربع قرن ويجب تغيرها".
ولفت إلى أنه سيقوم بتقديم تعديل على قانون 10 الخاص بتطهير مؤسسات الدولة بعد الانتخابات الرئاسية و الذي تم سنه أثناء حكم الرئيس الأسبق أنور السادات ويجب أن يكون مناسبا للعصر الذي نعيش فيه.
وتابع "الرئيس يدير البلد تحت تحديات إقليمية ودولية واقتصادية لكن رغم ذلك فإن منهجية الرئيس واضحة وأساسها تحقيق إنجازات على الأرض وليس مجرد تقديم وعود" .
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