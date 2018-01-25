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ثقافة وفنون
هيئة الكتاب: 849 دار نشر تشارك بمعرض القاهرة
الخميس 25 يناير 2018 10:05 م
شاهد بوستر معرض الكتاب
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شاهد بوستر معرض الكتاب
بزيادة 20% عن العام الماضي
أحمد صبرى
قال هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب والمشرف على معرض القاهرة الدولى للكتاب إن الدورة السنوية التى ستبدا الغد سيشارك بها 849 دار نشر بزيادة 20% عن العام الماضي اضافة الى اضافة 10الاف متر مساحة اضافية للمعرض هذا العام.
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90دقيقة على قناة المحور أن هناك 360 دار نشر عربى وقرابة 100دار أجنبى والبقية للدور المصرية
وأشار إلى أن من أبرز ضيوف هذا العام هم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى ووزير الثقافة الجزائرى والدكتور مصطفى الفقى.
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