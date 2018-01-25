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اقتصاد وأسواق
واشنطن: لا نقلق على قيمة الدولار على المدى القصير
الخميس 25 يناير 2018 09:34 م
إغلاق الشوارع القريبة من البيت الأبيض بسبب طرد مشبوه
أخر الأخبار
إغلاق الشوارع القريبة من البيت الأبيض بسبب طرد مشبوه
أعلن ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، اليوم الخميس، إن بلاده لا تشعر بالقلق بشأن قيمة الدولار الأمريكي على المدى القصير.
ونقل راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية عن وزير الخزانة قوله "إن قيمة الدولار على المدى القصير تتوقف على عوامل عديدة في الأسواق التي تتسم بالسيولة الشديدة للغاية، غير أن قيمته على المدى البعيد تحددها قوة الاقتصاد الأمريكي".
وكان التصريح الذي أدلى به منوشين أمس الأربعاء، على هامش فعاليات منتدى "دافوس" بسويسرا وقال فيه: "إن التراجع الذي شهده سعر الدولار مؤخرا مفيد للتجارة"، قد أدى إلى حدوث عمليات تدافع على نطاق كبير على التخلص من العملة الأمريكية.
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