المقاصة يستعيد ذاكرة الانتصارات بتعطيل عجلة اﻹنتاج

علي المصري



استعاد فريق الكرة بنادي مصر المقاصة، ذاكرة الانتصارات، بفوز كبير علي اﻹنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام لقاءات اﻷسبوع العشرين للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



سيطر الفريق الفيومي علي مجريات اللقاء منذ بدايته، وتقدم بهدف أول في الدقيقة 13، عن طريق أحمد عبدالظاهر، قبل أن يضيف محمد مسعد الهدف الثاني في الدقيقة 31.



وقلص عمر السعيد النتيجة للفريق العسكري، بهدف في الدقيقة 60، قبل أن يختتم إيريك تراوري أهداف اللقاء، بالهدف الثالث لمصر المقاصة في الدقيقة 82، لينهي على آمال اﻹنتاج الحربي في التعادل.



بهذا الفوز يستعيد مصر المقاصة ذاكرة الانتصارات، الغائبة عن الفريق منذ 46 يومًا، حيث لم يحقق الفريق الفيومي أي فوز منذ لقاء اﻷهلي يوم 10 ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين خاض الفريق 7 مباريات، خسر 4 وتعادل في 3.



بتلك النتيجة يرتفع رصيد مصر المقاصة للنقطة 24 ويقفز للمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد اﻹنتاج الحربي عند 26 نقطة، وحافظ علي بقائه في المركز الثامن بالجدول.