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سيـــاســة
مصر تستقبل مصابي العملية الإرهابية ببني غازي
الخميس 25 يناير 2018 06:41 م
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التفجيرات
بدور ابراهيم
استمرارًا للجهود المصرية الداعمة للشعب الليبي الشقيق، وبتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقبلت مصر عددًا من مصابي العملية الارهابية الآثمة التي وقعت وسط مدينة بني غازي الليبية، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين وقوات الأمن الليبية، حيث وصلت طائرة نقل عسكرية ليبية وعلى متنها عدد من المصابين ذوي الحالات الدقيقة لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة المصرية.
وقد أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بتقديم كل أوجه الرعاية الطبية المتكاملة لهم، بواسطة نخبة من أطباء القوات المسلحة الأكفاء.
وقامت الأطقم التخصصية التابعة لإدارة الخدمات الطبية باستقبال وتوزيع المصابين طبقًا لحالاتهم على عدد من المجمعات الطبية التابعة القوات المسلحة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
يأتي ذلك انطلاقًا من الثوابت المصرية تجاه مساندة الأشقاء الليبيين حكومة وشعبًا في مواجهة الإرهاب، وإدانة المخططات والمحاولات التي تستهدف الأمن والاستقرار للدولة الليبية وجهودها الرامية لإعادة بناء مؤسساتها الوطنية.
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