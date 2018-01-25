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اقتصاد وأسواق
مبيعات دى بيرز من الماس تصل إلى 5.3 مليار دولار
الخميس 25 يناير 2018 05:18 م
الماس
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الماس
خالد بدر الدين
أعلنت شركة دى بيرز الكندية لاستخراج المعادن الثمينة من مناجم كندا وعدة دول أفريقية إن مبيعات منتجات الماس توقف عند 5.3 مليار دولار فقط العام الماضى لتقل عن مبيعاتها من الماس فى عام 2016، والتى بلغت 5.6 مليار دولار، وذلك بسبب انهيار أسعار الماس بحوالى 13% العام الماضى لينخفض سعر القيراط إلى 162 دولارًا.
وذكرت كالة بلومبرج إن حجم الماس الذى استخرجته شركة دى بيرز الكندية ارتفع بأكثر من 22 % ليتجاوز 33.5 مليون قيراط ليتفوق على المستهدف وبالمقارنة بعام 2016.
وانتعش إنتاج شركة دى بيرز بفضل إنتاج منجم جاهشو كيو الجديد فى كندا وتحسن ظروف إنتاج المعادن الثمينة، كما أن الشركة باعت العام الماضى أحجارًا كريمة أقل جودة فى الهند عن عام 2016.
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