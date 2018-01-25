EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
تطورات جديدة قد تبقي حسام غالي مع النصر السعودي
الخميس 25 يناير 2018 05:01 م
حسام غالي
أخر الأخبار
حسام غالي
علي المصري
يحيط الغموض بمستقبل حسام غالي، مع النصر السعودي، وسط أنباء عن توصل النادي لصيغة لإنهاء العلاقة بين الطرفين خلال الميركاتو الشتوي الحالي بالتراضي، بعدما وقع اللاعب لناديه الحالي، في أغسطس الماضي لمدة موسم واحد مقابل 850 ألف دولار، ليرتدي القميص الأصفر لثاني مرة بعد أن دافع عن ألوانه في موسم 2009 ـ 2010.
ويبدو أن النصر كان في طريقه لإعلان فسخ التعاقد مع حسام غالي بالتراضي، تزامناً مع العرض الذي تقدمت به إدارة النصر إلى النجم الساحلي التونسي، لضم لاعب الوسط المدافع محمد أمين بن عمر.
ورغم أن تقارير سعودية ذكرت اليوم أن النصر وغالي توصلا إلى اتفاق لإنهاء العلاقة بينهما ودياً، لكن التطورات الأخيرة التي شهدتها الساعات الماضية في صفقة بن عمر "25 سنة"، بانسحاب النصر من الصفقة، لإفساح المجال أمام أهلي جدة للتوقيع مع اللاعب، بعد أن تلقى بن عمر عرضين من الناديين.
انسحاب النصر من صفقة بن عمر، فرض على الإدارة التريث في تحديد مصير حسام غالي، مع الفريق الأصفر حتى إن نادر شوقي وكيل غالي، أعلن أمس الأربعاء عدم صحة ما تم تداوله من أخبار حول فسخ التعاقد بين النصر وغالي.
ويبدو أن النصر يسعى إلى البحث عن لاعب وسط مدافع شاب، للارتباط به لعدة مواسم، ولذلك اتجهت إلى بن عمر، وهي الصفقة التي اصطدمت بعقبتين قبل إعلان إدارة سلمان المالك الانسحاب منها، الأولى أن العرض النصراوي للاعب التونسي تضمن شرطاً يتيح للنصر شراء عقد اللاعب في نهاية فترة الإعارة وهو ما رفضته إدارة النجم الساحلي، والتي تفضل عودة اللاعب نهاية الموسم.
أما العقبة الثانية، فكانت بتغريدة تركي آل الشيخ، رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة قبل يومين التي وجه تحذيراً شديد اللهجة لمن يخترق ميثاق الشرف بين الأندية قائلاً:"لا مكان لمن يخترق ميثاق الشرف".
ومع ذلك يظل ارتباط حسام غالي مع النصر هشًا حتى يوم 31 يناير الحالي، موعد إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وقد تشهد الساعات القادمة تطورات تحدد شكل العلاقة بين اللاعب والنادي.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا