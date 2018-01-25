خارجية البرلمان: تصريحات ماكين لا أساس لها

مجلس النواب

ياسمين فواز



أدانت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان تصريحات السيناتور الأمريكى جون ماكين عن الأوضاع فى مصر، مؤكدة أنه لا يحق للسيناتور الأمريكى تقييم الأوضاع فى مصر، سواء بعد ثورة يناير أو ٣٠ يونيو أو غيرهما من الأحداث والأوضاع الداخلية.



قال رضوان فى بيان: إن ماكين الذى عرف بدعمه لجماعة الإخوان الإرهابية، وقادتها ودافع عنهم باستماتة، لا يمكنه أبدًا أن يتحدث عن حقوق الإنسان وتدهور الأوضاع فى مصر، ولا يملك أى حق فى تقييم ثورة الشعب المصرى.



وأكد أن حديثه عن حقوق الإنسان فى مصر، ووضع النشطاء السياسيين، لا يختلف كثيرًا عن حديث أى منظمات أجنبية أزعجها إدارة مصر لملف الجمعيات الأهلية فى الفترة الأخيرة، خاصة أن هذه الجمعيات كانت الأذرع الرئيسية للتدخل فى الشئون الداخلية لمصر تحت مسمى الإصلاح الديمقرطى.



وتابع رضوان: "ماكين خلط الأوراق بهدف الهجوم على مصر، وأصدر تصريحات هلامية وجزافية ولا أساس لها بشأن الانتخابات الرئاسية، والقمع الذى يشهده المرشحون فى الوقت الذى تم التعامل مع جميع المرشحين وفقًا للقواعد المعمول بها.



وأشار رضوان إلى أنه فى الوقت الذى ينتقد فيه مكين الأوضاع فى مصر، كل مؤسسات العالم تشهد بالتقدم الذى شهدته مصر فى السنوات الأخيرة، بالأخص فى التعافى والاستقرار الاقتصادى والأمنى، وكان من الأولى أن يصدر هذه التصريحات خلال فترة حكم الإخوان التى كانت سببًا فى كل التدهور التى شهدته مصر.



وأضاف رضوان أن مصر تخطو خطوات ثابتة فى طريق الإصلاح بشكل عام ديمقراطى واقتصادى وأمنى، ولا تحتاج إلى أى توجيهات خارجية بهذا الشأن.