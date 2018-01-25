إضحك لما تموت.. تعيد الأضواء إلى المسرح القومي

اضحك لما تموت

المال - خاص



تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة العرض المسرحي الجديد "إضحك لما تموت"، من إنتاج فرقة المسرح القومى التابعة للبيت الفنى للمسرح، بحضور خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، وإسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، ويوسف إسماعيل مدير فرقة المسرح القومى، ومجموعة من الفنانين والمثقفين وقيادات البيت الفني للمسرح، وذلك يوم الخميس الموافق ١ فبراير في تمام التاسعة مساءً على المسرح القومى بالعتبة.



وقد عبر إسماعيل مختار عن سعادته بافتتاح العرض، وذلك بعد تعاون ومجهود كبير من عبدالدايم وزيرة الثقافة من أجل حل مشكلات إجرائية لها علاقة بتسليم المسرح لوزارة الثقافة من الشركة المرممة للمسرح، أدت إلى تأجيل افتتاح العرض.



وحول العرض، قال يوسف إسماعيل مدير فرقة المسرح القومى إنه يعتبر العرض من أهم العروض التى ينتجها المسرح القومى، حيث إنه الثنائى الناجح دائمًا، والذي يضم الكاتب الكبير لينين الرملي، والمخرج الكبير عصام السيد، بوجود نجوم كبار منهم النجم نبيل الحلفاوى والنجم محمود الجندى العائدان إلى خشبة المسرح القومى بعد غياب طويل.



"إضحك لما تموت"، من تأليف لينين الرملى، بطولة نبيل الخلفاوى، محمود الجندى، سلوى عثمان، إيمان إمام، تامر الكاشف، زكريا معروف ، ديكور محمود الغريب، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، استعراضات شيرين حجازى، إخراج عصام السيد.