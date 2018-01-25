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أسواق عربية
الدوحة تقود مكاسب 9 بورصات.. ومصر إجازة
الخميس 25 يناير 2018 03:40 م
بورصة الدوحة
أخر الأخبار
بورصة الدوحة
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 9 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط، خلال تعاملات اليوم الخميس، بقيادة الدوحة والأردن، وهبطت مؤشرات 3 بورصات أخرى، منها لبنان، بينما أغلقت بورصة القاهرة أبوابها احتفالًا بثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وإن كانت الاحتفالات توقفت نوعًا بسبب الأمطار الغزيرة التى غطت الشوارع.
ذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر بورصة الدوحة قفز بأكثر من 100 نقطة، أو ما يعادل 1% ليسجل حوالى 9460 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة عمان الأردنية بحوالى 1.2% ليزداد إلى أكثر من 2190 نقطة.
وكسب مؤشر بورصة الكويت أكثر من 0.24% ليصل إلى 6652 نقطة، ومؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.56% ليتقدم إلى أكثر من 7521 نقطة.
وزاد مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.15% ليسجل 3469 نقطة، ومؤشر سوق مال أبو ظبى العام بأكثر من 0.35% ليصعد إلى حوالى 4644 نقطة.
وارتفع مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.35% ليصل إلى حوالى 1342، ومؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.6% ليزداد إلى حوالى 5008 نقطة.
وتقدم مؤشر بورصة كازابلانكا المغربية بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.06% ليستقر عند 13008 نقاط.
أما البورصات التى تعرضت لهبوط خلال تعاملات اليوم فقد تصدرتها بورصة بيروت اللبنانية التى خسرت حوالى 1.86% لينزل مؤشرها إلى 1160 نقطة، وبعدها مؤشر بورصة فلسطين بحوالى 0.3% لينخفض إلى 578 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة تونس بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.04 % ليستقر عند 6370 نقطة.
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