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نقل وملاحة
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الطقس
الخميس 25 يناير 2018 01:49 م
ميناء شرم الشيخ
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ميناء شرم الشيخ
نادية صابر
أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأنه تم إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 20 عقدة غربية وارتفاع الأموج ما بين 2-3 امتار والضغط 1015 درجة وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف الأنشطة البحرية وذلك على كافة الوحدات الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
وأصدر اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة بمنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
شرم الشيخ
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