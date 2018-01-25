النواب: تصريحات ماكين تهديد سياسى لغلق قضية التمويل الأجنبى

جون ماكين

ياسمين فواز



أدان النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تصريحات جون ماكين عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث وصفها بالتدخل السافر والمستمر من قبل ماكين، على خلفية قضية التمويل الأجنبى التى أغلق على أثرها مقر المعهد الجمهورى بالقاهرة الذى يترأسه ماكين، وهو ما يؤكد أن استهداف ماكين شخصي وليس كما يدعى من منطلق حقوق الإنسان.



وأضاف الخولى أن ماكين اعتاد الفترة الماضية استهداف مصر فى الكونجرس كنوع من الابتزاز السياسى للضغط على السلطة التنفيذية بمصر لغلق ملف قضية التمويل الأجنبى، وهو ما يعد جهلا واضح منه لأن القضية محل نظر أمام القضاء وليس من حق أى من السلطات الأخرى التدخل فيها.



وأكمل الخولى أن ماكين تحركه أحقاد شخصية وتفوح من تصرفاته ازدواجية المعايير، فأين كان عندما حاصر الإخوان المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي، وعندما أحرقوا أكثر من ٨٠ كنيسة عقب فض اعتصام رابعة.



وأكد أن المعاملة يجب أن تكون بالمثل وأنه بصدد الإعداد لطلب عقد جلسة استماع فى البرلمان حول أوضاع حقوق الإنسان فى الولايات الأمريكية وما صدر من تقارير دولية تدين انتهاكات حقوق الإنسان فى أمريكا من قتل ممنهج لأصحاب البشرة السوداء وغيرها من اعتداءات.