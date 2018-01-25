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نقل وملاحة
ميناء غرب بورسعيد يستقبل 121 سيارة
الخميس 25 يناير 2018 01:21 م
ميناء غرب بورسعيد
أخر الأخبار
ميناء غرب بورسعيد
أمانى العزازي
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل فجر اليوم الخميس السفينة SHAM 1 والتى ترفع علم لبنان والقادمة من ميناء ليماسول بقبرص والتى يبلغ طولها 108 أمتار والغاطس 5.5 متر وحمولتها الكلية 9367 طنا وذلك لتفريغ 121 سيارة بالميناء.
وجار تسهيل جميع إجراءات دخول وخروج السفينة من وإلى الميناء.
الموانئ المصرية
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