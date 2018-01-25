استقرار أسعار اللحوم والدواجن.. و70 جنيهًا للبورى

اللحوم

أحمد اللاهونى



استقرت أسعار اللحوم -اليوم الخميس- فى السوق المحلية، لتتراوح بين 105 و130 لكيلو الكندوز، و135 للضانى، و140 للبتلو.



وعن أسعار الدواجن استقرت عند 26 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و30 للساسو، 35 للبلدى، 45 للرومى، 40 للبط، و36 لطبق البيض.



وسجلت أسعار الأسماك 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.