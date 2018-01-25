التخطيط تناقش تحديث قطاعات التموين والاتصالات برؤية مصر 2030

ورشة عمل لمناقشة تحديث قطاعات

المال - خاص



نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، ورشة عمل لتحديث قطاعات التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى قطاع العمالة والتشغيل باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.



وناقشت الورشة، إستراتيجيات كل وزارة معنية بالقطاع ومدى ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومناقشة كيفية إحداث ترابط وتناغم بين تلك الاستراتيجيات، وأهم المعوقات والتحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر ومحاولة إيجاد حلول لها.



تأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الوزارة على مناقشة القضايا التي تخص المواطن المصري، وتلبي احتياجاته باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية.



وأكدت وزيرة التخطيط، أن التغيرات والتحديات التي نواجها حاليًا تستوجب التحديث وإعادة النظر في الوثيقة الحالية لرؤية مصر 2030، موضحة أنه لابد من العمل علي التعريف بأهداف التنمية المستدامة بالشكل الأمثل، وتابعت: "هذا ما نعمل عليه الآن في وزارة التخطيط من خلال ورش العمل التي نقدمها في هذا المجال".



وقال الدكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط، إنه سيتم فتح المجال لمشاركة المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات خلال الفترة القادمة لإبداء آرائهم والوقوف على مقترحاتهم.



وأشار أباظة إلى قيام الوزارة بإعداد التقرير التطوعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي ستقوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بتقديمه أمام الأمم المتحدة لشرح التحديات والفرص التي أتيحت بمصر في انتهاج نهج التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا التقرير يعد هو الثاني من نوعه.



وأوضح أباظة أن الاستثمار في الأبعاد البيئية له مردود مرجو لتحقيق عملية التنمية ليأتي من ذلك مبادرة الاقتصاد الأخضر، الذي يعد آلية لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أنه لابد من السعي نحو التحول من أنماط التنمية التقليدية إلى أنماط أكثر استدامة لتحقيق أبعاد الرؤية.



وعن فكرة التحول التشاركي أكد أباظة إنها ستعمل على جذب الاستثمارات بشكل قوي من قبل معظم منظمات الدولية والدول المانحة، وأشار إلى أهمية المتابعة والحوار المستمر للتعديل والتجويد في وثيقة الرؤية وذلك لمعالجة الفجوات الموجودة بطريقة العمل بشكل عام مؤكداً أن الوزارة ستستمر في التواصل مع كافة القطاعات بالوزارات بعد عملية تحديث الرؤية للمتابعة.



وأشاد أباظة بما شهده من القطاعات والوزارات المشاركة بالورشة من إيجابية وقابلية للتحول والتغيير، قائلاً: "لدينا الفرصة لعمل شيء إيجابي وذلك لن يحدث إلا بالتعاون".



وشارك بورشة العمل عدد كبير من ممثلي الوزرات الأخرى والمعنية، منهم ممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة، إلى جانب ممثلين عن وزارة القوى العاملة، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة الشباب والرياضة، كما حضر ممثلون هن معهد التخطيط القومي.



يُذكر أن تلك الورشة تعد هي الرابعة عشر لوزارة التخطيط، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحديث إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، من أجل العمل على تبسيط تلك الرؤية وأهدافها على المواطن إضافة إلى ربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.