100 مليون جنيه استثمارات جديدة بقطاع النقل

شركة EN2L لتقديم خدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات الذكية

بدء تشغيل خدمةEN2L لتوجيه السيارات عبر التطبيقات الذكية بالسوق المصرية أول فبراير



محمد سالم



أعلنت شركة EN2L لتقديم خدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات الذكية، عن بدء تشغيل خدماتها بالسوق المصرية أول شهر فبراير، في مجال نقل الخدمات اللوجيستية والتكنولوجية، والتي تأسست نهاية 2016، بوزارة الاستثمار كشركة مساهمة مصرية برأسمال مرخص خمسين مليون جنيه.



وتعمل الخدمة عن طريق طرح تطبيق جديد «EN2L» الذي يعمل على منصات «أندرويد وآبل» وذلك باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، ويتيح هذا التطبيق أكثر من خدمة للمواطنين والشركات، منها خدمة طلب الأوناش كمرحلة أولى لنقل كل أنواع السيارات والدراجات البخارية، بالإضافة إلى المعدات الأخرى.



وتوفر الخدمة 200 ونش مع أول تشغيل، وتشمل الثانية السيارات الربع والنصف نقل والتريللا وسيارات نقل الأثاث.



وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إنها توفر الكثير من الوقت والأمان على المواطن بخلاف خاصية السعر اللحظي، كما أنها تتيح أكثر من وسيلة للدفع تسهيلا على المواطنين، كالفيزا، وماستر كارد، بي، أمان، ومصاري، والمحافظ الالكترونية والكاش .



وأفادت الخدمة في بيانها بأن طفرة البنية التحتية في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد الرهان الفائز الفترة المقبلة، لأن أهم عناصر جذب الاستثمارات لمصر هو توفير المناخ المناسب وهو ما توافر مؤخرا من قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية له من خلال المزايا والضمانات المقدمة لتشجيع المستثمرين لضخ استثماراتهم فى مصر وفتح أسواق في قطاعات متنوعة.



بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية اللازمة لتلك المشروعات وهو ما لمسناه من جدية لدي الحكومة لدعم المشروعات الجديدة، وكان نجاح وزيرة الاستثمار سحر نصر مؤخرا في دعم ومساندة تقنين وضع «أوبر وكريم» للعمل بالسوق المصرية دافعا قويا لنا لانطلاق تطبيق EN2L»» كأول علامة تجارية مصرية في منظومة نقل البضائع في مصر عبر تطبيقات الهاتف المحمول، ونستهدف الانطلاق إلى أفريقيًا في القريب العاجل.